AK Parti'li Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

Isparta'nın Sütçüler İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Üstün (52) yaşamını yitirdi.

09 Ağustos 2019, Cuma 11:04
A A
AK Parti'li Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

Sütçüler Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdüren Mustafa Üstün, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Üstün'ün ölümü, ilçede büyük üzüntü yarattı. 

Evli ve 3 çocuk babası olan Üstün'ün cenazesi, cuma namazının ardından Sütçüler Sefer Ağa Camii'ndeki tören sonrası aile mezarlığına defnedilecek.

DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...