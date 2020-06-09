Siyaset AK Partili Mehmet Muş'tan Ayasofya açıklaması

AK Partili Mehmet Muş'tan Ayasofya açıklaması

Siyaset

AK Partili Mehmet Muş'tan Ayasofya açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili açıklaması geldi.

09 Haziran 2020, Salı 17:33 Son Güncelleme:
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"Ayasofya Cami'nin ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi, TBMM'de kabul edilmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Danıştay'da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır." mesajını verdi.

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