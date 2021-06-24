Türkiye AK Parti'li vekil ve kardeşine suikast girişimi önlendi!

AK Parti'li vekil ve kardeşine suikast girişimi önlendi!

Türkiye

AK Parti'li vekil ve kardeşine suikast girişimi önlendi!

Terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalandı. S.P.'nin, örgüt tarafından AK Parti'li Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere gönderildiğini söylediği öğrenildi.

24 Haziran 2021, Perşembe 10:37 Son Güncelleme:
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Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist, Birecik ilçesinde yakalandı. Devam eden operasyonlarda da örgüt mensubuna yardım eden 9 kişi, Birecik ve Suruç ilçeleri ile Gaziantep'te gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ile gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda; M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 10 şarjör ve 1 termal dürbün ele geçirildi.

Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen PKK'lı teröristin, AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere gönderildiğini, bu eylemi gerçekleştirmek için 'milis ağı' oluşturduğu sırada yakalandığını itiraf ettiği öğrenildi.

DHA

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