Akademide 'biyoteknoloji' işbirliği

İşbirliği ile ‘biyoteknoloji’ alanında çalışmalar yapılacak. Her üç üniversitenin alanında uzman öğretim üyelerinin katılımıyla, yapay zeka teknolojileri, doku mühendisliği, insan ve hayvan moleküler biyoloji ve genetiği gibi alanlarda ortak Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla staj olanağı sağlanacak.