Akademide 'biyoteknoloji' işbirliği
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi, ‘biyoteknoloji’ alanında işbirliğine imza attı.
04 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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İşbirliği ile ‘biyoteknoloji’ alanında çalışmalar yapılacak. Her üç üniversitenin alanında uzman öğretim üyelerinin katılımıyla, yapay zeka teknolojileri, doku mühendisliği, insan ve hayvan moleküler biyoloji ve genetiği gibi alanlarda ortak Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla staj olanağı sağlanacak.