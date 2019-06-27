Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya geldi. Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından muhatabına Münbiç’te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye’nin görüşleri bir kez daha aktarıldı." ifadeleri yer aldı.

GÖRÜŞMEDEN SONRA AKAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız.



