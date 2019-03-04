Akar ve komutanlardan bahriyelilere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Donanma Komutanlığı'na geldi.

Komutanlığa gelişinde törenle karşılanan Bakan Akar, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’ndan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Akar ve komutanlar daha sonra Mavi Vatan Tatbikatı’nın sevk ve idare edildiği Tatbikat Kontrol Merkezi’ne geçti.

Burada tatbikata katılan unsurlardan video konferans sistemi ile brifing alan Bakan Akar, talimat verdi. Akar ve komutanlar daha sonra DATAS Denizaltı Taktik Simülatörü’nde incelemelerde bulundu.

Denizaltı simülatöründe eğitim alan askerlerle sohbet eden Akar, periskoptan torpido atış eğitimini takip etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Bakan Akar ve komutanlar daha sonra Denizaltı Serbest Çıkış Kulesi’nde incelemelerde bulundu. Denizaltıdan çıkış eğitiminin verildiği 20 metre derinliğindeki havuzdaki eğitimleri takip eden Bakan Akar ve komutanlar, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akar ve komutanların sonraki durağı ise Gölcük Tersanesi Komutanlığı oldu. Akar ve beraberindekiler yerli üretim “Reis” sınıfı denizaltıların inşa çalışmalarını inceledi.

Bakan Akar ve komutanlar, sohbet ettikleri işçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

AA