Üç yıl önce Serdar Özerman ile dünyaevine giren Asıltürkmen, eşiyle aldıkları ortak kararla tek celsede boşandı. Boşanma sonrası takipçilerinden çok sayıda mesaj alan oyuncu, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Takipçilerinden üzüntülerini ifade eden mesajlar atmalarını istemediğini belirten Asıltürkmen, bu süreçlere alışılması ve normal karşılanması gerektiğinin altını çizdi: "Ne çok dram yapıyorum ne de hafife alıyorum. Siz de abartmasanız. Artık DM'den 'Çok üzüldüm' mesajı istemiyorum."