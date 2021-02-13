Sarı, beyaz ve pembe renkte açan akasya çiçeği farklı hava koşullarına karşı dayanaklıdır. Peki, akasya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Akasya çiçeği hikayesi nedir?

Akasya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?

Akasya ağacı yetiştirme konusu oldukça merak edilen konulardan biridir. Ger ağaç gibi akasya ağacının da yetiştirilmesi için belirli adımlar bulunur. Akasya ağacı yetiştirebilmek işin şu adımlar uygulanmalıdır:

Ağaç yetiştirme konusunda en önemli detay sulamadır. Akasya ağaçları standart ağaçlar gibi sulaması yapılmalıdır. Ayrıca akasya ağaçları kuraklığa da oldukça dayanıklıdır.

Her bitkilerde olduğu gibi budama işlemi de oldukça önemlidir. Dallar belirli süre sonra yıpranabilir. Yıpranan dallar mutlaka budanmalıdır.

Nem isteği fazla olmayan bir ağaç türüdür.

Beslenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle kış başlamadan önce ve kış bittikten hemen sonra toprak beslenmelidir. Beslemek için organik hayvan gübresi kullanılabilir.

Akasya ağaçları tohumla veya çelik ile çoğaltılabilir.

Akasya çiçeğinin özellikleri

Akasyalar en çok ağaç olarak bulunurlar. Ayrıca ağaççık ya da boylu, bodur çalı durumlarında da bulunurlar. Yaz kış yaprakları yeşil olarak bulunan akasya ağaçları bulunmaktadır. Çeşitleri arasında yapraklarını kışın dökenler de bulunur. Yaprakları birleşik ve tüylü yaprak durumundadır. Bazı durumlarda tüylü yaprak görünmeyebilir. Tüylü yaprak yerine ince ve uzun flokladlar da bulunur. Yaprakların sapları ise uzundur. Uzun yaprak sapına ait akasya ağaçlarının yaprak dizilişi almaçlıdır.

Akasya ağaçlarının çiçekleri güzel kokar. Çiçekleri sarı, beyaz veya kırmızı renkte olmaktadır. Örtü yaprakları 2'ye ayrılır. Bunlar Çanak ve taç olarak ayrılmaktadır. Dört parçalıdır. Ercikleri çok, ipçikleri uzundur.

Akasya ağaçları yapısı itibari ile sert bir ağaçtır. Dokusu sıkıdır. Sağlam bir ağaçtır. Esnek, vurulmalara ve sürtünmeye karşı dirençlidir. Farklı hava koşullarında da dayanıklı olan ağaçlardan birisidir. Rendelenme yapıldığında ise pürüzsüz bir yüzey oluşur.

Akasya çiçeği hikayesi nedir?

Beyaz akasya, arkadaşça temiz ve saf bir sevgiyi ifade eder. Anlamların en güzeli ve en temizi olan beyaz akasyayı bir arkadaşınıza rahatlıkla hediye edebilirsiniz. Hem koku olarak hem de anlam olarak mükemmel bir çiçek olan beyaz akasya oldukça çok bulunan bir türüdür.

Pembe akasya çiçeği, seni beğeniyorum anlamı taşımaktadır. Güzel duyguları ifade edebilen bir rengi olmakla birlikte gerçekte 3 renk olarak bilinen akasya da pembe renginin kırmızıya benzer renge döndüğü de görülmektedir. Pembe ve kırmızı rengi birbirine o kadar yakındır ki ayırt etmekte bile zorluk yaşanmaktadır. Beyaz akasya çiçeğinde olduğu gibi pembe renginin de renginin yanı sıra kokusu mükemmeldir. Kokusu ile birlikte en güzel duyguları da dilsiz olarak anlatmaktadır.

Sarı akasya çiçeği tek taraflı duyguları anlatmaktadır. Yani sarı akasya platonik aşk anlamı taşımaktadır. Dilsiz anlamlar içeren bu rengi de yine güzel ve en saf anlamları içermektedir. Tek taraflı veya karşılıksız her sevgi de sarı akasya tercih edilmektedir. Yine diğer renklerde olduğu gibi mükemmel rengi gibi mükemmel kokuya da sahiptir.



