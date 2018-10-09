1 - Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, başkonsolosluk binanıza 2 Ekim’de 13.00’te girdi ve bir daha da çıkmadı. Kaşıkçı’nın giriş görüntüleri var, çıkış görüntüleri yok. “Kameralar bozulmuştu” diye açıklama yaptınız. En üst düzeyde güvenliğin sağlandığı binanızda kameraların çalışmaması normal mi?

2 - 1 Ekim’de Suudi Arabistan’dan iki özel jet ile başkonsolosluğa gelen 13 kişilik ekip, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu 2 Ekim’de 18.00’de İstanbul’dan ayrıldı. 24 saatten fazla bir süreyi başkonsoloslukta geçiren bu ekip ne yaptı? Diplomatik dokunulmazlık olduğu için aranmayan çanta ve valizlerinde ne vardı?

3 - Polise içeri girip araştırma izni vermek yerine 5 gün sonra bir haber ajansını çağırarak dolapları göstermenizin amacı ne? Bu 5 gün boyunca binada Cemal Kaşıkçı’nın kaybedilmesiyle ilgili delilleri mi yok ettiniz? Olayı araştıracağını söyleyerek Suudi Arabistan’dan gelen 10 kişilik ekip aslında istihbaratçı mı?

4 - Dünyada kendi sorumlu olduğu binada vatandaşını kaybetmiş başka bir diplomat yok. Dünya basını sizin açıklamalarınızla neredeyse dalga geçerken “Bilmiyorum, görmedim” tavrınızı daha ne kadar sürdüreceksiniz?

İŞTE CEMAL KAŞIKÇI'NIN SON FOTOĞRAFI

2 Ekim'den beri haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girerken görüntüsünü Amerikan gazete Washington Post yayınladı.

TEK KESİN BİLGİ KAYIP OLDUĞU

Cemal Kaşıkçı, başkonsolosluğun kapısında bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz’e “Çıkmazsam Yasin Aktay’a haber ver” demişti. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay dün şu açıklamayı yaptı: “Şu anda elimizdeki tek kesin bilgi kayıp olduğudur. Ortada bir ceset yok.”

RİYAD'DAN KİRALANMIŞ

HZ-SK1 ve HZ-SK2 kuyruk numaralı iki özel jet Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan kiralanmış. Bu uçaklarla gelen 13 suudi vatandaşı konsoloslukta 24 saat geçirdi.

ELLER CEPTE GEZDİRMİŞTİ

Suudi Arabistan‘ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Katibi, Reuters ajansını çağırıp binanın 6 katını gezdirmiş, dolapları bile açıp göstermişti.