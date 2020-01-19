Akbank Sanat’tan çocuklara özel atölyeler

• Yıldız Sanatları (6-12 Yaş)

“Yıldız Sanatları” atölyesinde çocuklarla birlikte bir kağıdın içindeki güzelliği görebilmek için sanat, ortaya çıkartabilmek için matematiksel tasarım ve bu işi kurallara bağlamak için de bilimsel düşünceyi kullanılıyor. Algoritmik düşünme becerisi geliştirmenin amaçlandığı ve yaratıcılığın sınırlarını zorlandığı etkinlikte, sanat, matematik ve illüzyon bir arada olacak. Çocuklar matematik teoremi ile ortaya çıkardıkları pentagram yıldızlarını Vincent Van Gogh’un en ünlü eseri “Yıldızlı Gece“ tablosundaki yıldızlarla buluşturacak.

1 Şubat, Cumartesi 11.30 - 12.30

29 Şubat, Cumartesi 14.30 - 15.30

Bilet fiyatı: 20 TL / Katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır.

• Yaratıcılık Çocuk Oyuncağı (6-10 Yaş)

Yaratıcılık kalemden oyuncak yapmaktır! Bu atölyede eğlenceli kalemler, çocukların yaratıcı ellerinde sanatsal maket oyuncaklara dönüşüyor. Resimlerini boyamak için kullandıkları kalemlerle bu kez maket oyuncak üreten çocuklar, tasarımlarını ikonik sanat desenleri ile bezerken bir yandan da dünyaca ünlü ressamları ve onların ünlü tablolarını inceleyebilecekler.

Keçeli kalemleriyle hem yaratıcı resimlere hem de çok eğlenceli oyunlara imza atan çocuklar, atölyeden kendi yaptıkları sanatsal oyuncak maketler ile ayrılabilecek.

1 Şubat, Cumartesi 13.00 - 14.00

29 Şubat, Cumartesi 16.00 - 17.00

Bilet fiyatı: 20 TL

Katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlıdır.

• Rengarenk Kupalar (6-12 Yaş)

Akbank Sanat’ın “Rengarenk Kupalar” atölyesi’nde çocuklar önce Salvador Dali’yi tanıyor daha sonra sanatçının resimlerini inceleyerek Dali’nin sürreal kaleminden aldıkları ilhamla kendi porselen kupalarını tasarlıyorlar. Çocukların el becerilerini geliştirecek fırça uçlu porselen kalemleriyle farklı desen çalışmalarıyla kupaları üzerinde sürreal bir dünya yaratacak çocuklar, kendilerine veya sevdiklerine özel kupalar tasarlamanın keyfine varacaklar.

8 Şubat, Cumartesi 11.00 - 12.30

29 Şubat, Cumartesi 11.00 - 12.30

Bilet fiyatı: 20 TL

Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

• Kendi Çantamı Tasarlıyorum (6-12 Yaş)

“Kendi Çantamı Tasarlıyorum” isimli atölye çalışmasında çocuklar hayal güçlerini kendi tasarladıkları çantalara aktarıyor. Sanatçı Frida ve hayatını dinledikten sonra Frida’nın resimleri üzerine fikir yürüten çocuklar, pamuklu bez çantalar üzerine Frida’dan ilham alan çizim çalışmalarıyla renkli ve birbirinden eşsiz çantalar ile yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekler.

8 Şubat, Cumartesi 13.00 - 14.00

29 Şubat, Cumartesi 13.00 - 14.00

Bilet fiyatı: 20 TL

Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

• Linol Baskı Atölyesi (9-14 yaş)

Akbank Sanat Çağdaş Sanat Atölyesi tarafından 9-14 yaş grubu için düzenlenen Linol Baskı Atölyesi, çocukları linol baskının büyülü dünyasıyla buluşturuyor. Profesyonel bir özgün baskı resim atölyesinde çalışma imkanı sunan atölye çalışması çocuklara farklı bir deneyim sunuyor.

15 Şubat, Cumartesi 11.00 – 12.30

Bilet fiyatı: 15 TL

Katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır.

• Oyuncak Heykel Atölyesi (7-12 Yaş)

Minikler için bulunmaz bir çalışma ortamı ve sonsuz hayal gücü Akbank Sanat Oyuncak Heykel Atölyesi’nde başlayacak. Çocuklar atölye çalışması ile hayallerindeki oyuncak heykeli yapma ve sonra bu heykeller ile dilediği gibi oynama fırsatı buluyor.

15 Şubat, Cumartesi 12.45 – 14.00

Bilet fiyatı: 20 TL

Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

• Ailece Mozaik (4-12 Yaş)

Akbank Sanat’ta düzenlenen “Ailece Mozaik Atölyesi”nde, “Millefiori” tekniği ile birbirinden renkli ve yaratıcı mozaikler hazırlayabilir, çocuğunuz ile birlikte hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Bolca yoğurma, hayal gücü, eğlence ve yaratıcılık! Bakalım çocuklarla büyüklerin hayal birlikteliğinden ortaya ne çıkacak?

22 Şubat, Cumartesi 11.00 - 12.30

Bilet Fiyatı: 30 TL (1 cocuk + 1 yetişkin)

Katılımcı sayısı 20 (10 çocuk + 10 yetişkin) kişiyle sınırlıdır.

• Eller Kollar Artık Hepsi Heykeller (9 - 12 Yaş)

Akbank Sanat’ta düzenlenen “Eller Kollar Artık Hepsi Heykeller” atölye çalışması ile sanat içimize işleyecek ve adeta vücudumuzun bir parçası olacak. Ellerimiz ve kollarımız bu atölyede rengarenk heykellere dönüşecek.

22 Şubat, Cumartesi 13.00 - 14.15

Bilet fiyatı: 20 TL

Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.











