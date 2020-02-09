Akçıl ile Sali arasında soğuk rüzgar

Burcu Kıratlı ile evlenip boşandıktan sonra tekrar ilişki yaşamaya devam eden Sinan Akçıl, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çıkaracağı özel albüm için hazırlıklarına devam ediyor. 'Piyanist' adını verdiği bu albümde şarkılarını ünlü isimlerin söyleyeceği Akçıl, Ziynet Sali’ye de teklif götürmüş.

Yoğun iş temposundan dolayı Sali, daha önce 'Bana Uyan' adlı şarkıda da düet yaptığı ünlü müzisyenin teklifini reddetmiş. Bunun üzerine Akçıl, birkaç şarkısına albümlerinde yer veren Ziynet Sali’yi Instagram’da takipten çıkarmış.

Yeni dişleri 50 bin TL

İrem Derici, yaptırdığı estetik operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Üç burun, bir meme, sayısız botoks yaptıran Derici, yıllar önce yaptırdığı dişlerini yenilemek için yine dişçi koltuğuna oturdu. Maslak’ta bir hastanede operasyon geçiren İrem Derici, bu işlem için yüklü bir miktar para ödemiş. Şarkıları kadar yaptırdığı operasyonlarla da sıkça anılan Derici, yeni dişleri için 50 bin TL ödemiş.