Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle ilki 2010 yılında yaptırılan ayine, 2015 yılında başlayan terör olayları nedeniyle ara verilmişti. 2018 yılında yeniden yapılan ayin, çan sesiyle başladı. Kilise önünde toplanan din adamları ayini başlatmak üzere kiliseye girerken, iç mekan darlığından dolayı sadece 50 kişi içeri alınabildi.

TURİZM BAKANI ERSOY DA İZLEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Surp Haç Kilisesi, 3 yıl aradan sonra altıncı ayine ev sahipliği yapıyor. Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede yapılan ayin başladı. Ayini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ve Van Valisi Murat Zorluoğlu da izledi.

BAKAN ERSOY MÜJDEYİ VERDİ

Tarihi Surp Haç Kilisesi'nde düzenlenen törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün ortak değeri beraber yaşadıklarını söyledi.

"Dün olduğu gibi bugün de birlikte, Türk milleti olarak Ermenilerin dini özgürlüklerine yaşam kültürlerine saygı duymaya, desteklemeye sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak." diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz son 3 yıldır güvenlik gerekçesiyle ayinlere ara verilmişti. Bu yıl tekrar güvenlik ortamı tahsis edildiği için ayinlere başladık. Bu yüzden de çok mutluyuz. Temennimiz bundan sonra da kesintisiz şekilde ayinlerin Akdamar Kilisesi'nde devam etmesi. Küçük bir müjde vermek istiyorum; kasım ayına kadar kıyıdan 3,8 kilometre boru hattı döşüyoruz. Kasım ayında başlıyoruz. Adaya su getiriyoruz. Bundan sonra geldiğimizde adayı inşallah yemyeşil göreceğiz."

Basın mensuplarının da içeri alındığı ayinde, kurulan hoparlörlerle dışarıya ses veriliyor. Gevaş Kaymakamı İshak Çınar ile Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ da adada alınan tedbirleri yerinde incelediler.

YOĞUN GÜVENLİK

Türk bayrakları ile donatılan adada ayin dolayısıyla Van Emniyet Müdürlüğü adada ve iskele çevresinde ise çok sayıda polis görevlendirdi. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren dedektör köpekleri adada bomba ararken, İl Jandarma Komutanlığına ait sahil güvenlik timleri ise gölde otomatik silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Sivil Savunma Müdürlüğüne ait botlar ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğüne ait hava ambulansı da adada hazır bekletiliyor.