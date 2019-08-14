Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nden 9 Ağustos'ta geçen ilanda "Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtildi.

Bu ilanla birlikte başvuruların nasıl yapılacağı konusu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı.