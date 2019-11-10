Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.39'da, Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinin 51,23 kilometre açığındaki depremin 17,83 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Çeşme de sallandı

İzmir'de merkez üssü Çeşme ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.16'da merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitesinden açıkladığı son güncel verilere göre meydana gelen son depremlerin listesi şu şekilde;

MEYDANA GELEN SON DEPREMLERİN LİSTESİ

DHA