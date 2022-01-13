Türkiye Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Türkiye

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

13 Ocak 2022, Perşembe 13:43 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre Mersin’in Anamur ilçesinde Akdeniz’in 61 kilometre açığında saat 12.43’de 3.9 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin 19.80 kilometre derinlikle olduğu kaydedildi.

Önceki gün de Anamur’un 132 kilometre açığında Akdeniz’de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş Mersin ve Antalya başta olmak üzere bir çok kentten hissedilmişti.


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