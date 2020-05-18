Türkiye Akdeniz'de 4.7'lik deprem

Akdeniz'de 4.7'lik deprem

Türkiye

Akdeniz'de 4.7'lik deprem

Akdeniz'de sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 09:26 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.18'de Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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