Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla Valisi Civelek: Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil

Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Marmaris Belediye Başkanvekili Aylin Yüksel ise depremi hissetmediklerini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Marmaris’in çok açıklarında ve derinde olmuş." dedi.

Manisa'da da deprem olmuştu

Manisa'da bugün (28 Ocak 202 Salı) 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ''Manisa'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.'' denilmişti. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa gibi çok sayıda kentte de hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında, "Herhangi bir hasar söz konusu değil." açıklamasında bulundu. Bu depremin ardından Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana gelmişti.

Manisa yine sallandı

AFAD, Manisa Akhisar'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 23.10'da meydana gelen depremin derinliğini 5.08 km olarak açıklandı.

AA