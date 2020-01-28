Türkiye Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye

Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 18:38'de, 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

28 Ocak 2020, Salı 19:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla Valisi Civelek: Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil

Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. 

Marmaris Belediye Başkanvekili Aylin Yüksel ise depremi hissetmediklerini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Marmaris’in çok açıklarında ve derinde olmuş." dedi.

Manisa'da da deprem olmuştu

Manisa'da bugün (28 Ocak 202 Salı) 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ''Manisa'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.'' denilmişti. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa gibi çok sayıda kentte de hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında, "Herhangi bir hasar söz konusu değil." açıklamasında bulundu. Bu depremin ardından Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana gelmişti.

Manisa yine sallandı

AFAD, Manisa Akhisar'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.  23.10'da meydana gelen depremin derinliğini 5.08 km olarak açıklandı.

AA

İlgili Haberler
Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Depremzedelere önemli destekler
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Fayları değil binaları konuşalım
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
İbretlik bir deprem hikâyesi okumaya hazır mısınız?
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Son dakika depremler: Deprem mi oldu?