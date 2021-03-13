Dünya Akdeniz'de konteyner gemisine saldırı

Akdeniz'de konteyner gemisine saldırı

Dünya

Akdeniz'de konteyner gemisine saldırı

Akdeniz'de patlayıcı maddeyle İran'a ait bir konteyner gemisine saldırı düzenlendi.

13 Mart 2021, Cumartesi 10:51 Son Güncelleme:
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Akdeniz'de İran'a ait bir konteyner gemisine saldırı düzenlendi. İran medyası, saldırının düzenlendiği geminin gövdesinde hasar oluştuğunu ifade etti. İran'daki Gemicilik Şirketinin Sözcüsü Ali Giyasiyan, yerel basına yaptığı açıklamada, Avrupa'ya giden bir ticari konteyner gemisine patlayıcı maddeyle terör saldırısı düzenlendiğini belirtti. Patlayıcı madde atılması üzerine gemide çıkan yangının kontrol altına alındığını ancak gövde kısmında hasar oluştuğunu belirten Giyasiyan, gemide bulunan kişilerin ise zarar görmediğini aktardı. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Giyasiyan, "Faillerinin tespit edilmesine yönelik hukuki takibat yapılacaktır" dedi.

DHA


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