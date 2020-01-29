AFAD'dan yapılan açıklamada, 4.1 büyüklüğündeki depremin 65.10 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Marmaris dün de sallanmıştı

Marmaris'te dün saat 18.38'de yerin 25 kilometre derinliğinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin herhangi bir hasara neden olmadığı belirtilmişti.