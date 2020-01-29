Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında saat 08.10 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmaris'te dün akşam saatlerinde de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.
29 Ocak 2020, Çarşamba 09:05 Son Güncelleme:
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AFAD'dan yapılan açıklamada, 4.1 büyüklüğündeki depremin 65.10 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Marmaris dün de sallanmıştı
Marmaris'te dün saat 18.38'de yerin 25 kilometre derinliğinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin herhangi bir hasara neden olmadığı belirtilmişti.