Haberler Türkiye Haberleri Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi Türkiye Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için Akdeniz’de 18 Ekim’e kadar Navtex ilan edildi. 18 Eylül 2020, Cuma 20:53 Son Güncelleme: 18.09.2020 20:53 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Navtex Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz Yazarlarımızdan 2021 İstanbul’da metro yılı olacak Hakan Çelik Kılıçdaroğlu ile ‘Beyin Fırtınası’ Oral Çalışlar Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil Büşra Özbelli BUNLARI DA OKUYUN 1 Çeyrek altın 768,00 lira 2 Eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı 3 Türk mutfağının zenginliği Emine Erdoğan himayesinde dünyaya tanıtılacak 4 Akdeniz’de korkutan deprem 5 İkinci corona virüs testi negatif çıktı