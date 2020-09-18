Türkiye Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

Türkiye

Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için Akdeniz’de 18 Ekim’e kadar Navtex ilan edildi.

18 Eylül 2020, Cuma 20:53 Son Güncelleme:
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