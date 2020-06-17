Samandağ ilçesi açıklarında bir tur teknesinin çevresinde toplanan yunuslar, açıklarda zıplayarak tekneyle yarışmaya başladı. Bir süre tekneyi geçmek için mücadele eden yunuslar, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Teknede bulunanlar, bu anları cep telefonları kameralarıyla kaydetti.









HATAY (İHA)











