Türkiye Akdeniz'de yunusların dansı kamerada

Akdeniz'de yunusların dansı kamerada

Türkiye

Akdeniz'de yunusların dansı kamerada

Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında yunusların tekneyle yarışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

17 Haziran 2020, Çarşamba 21:07 Son Güncelleme:
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Samandağ ilçesi açıklarında bir tur teknesinin çevresinde toplanan yunuslar, açıklarda zıplayarak tekneyle yarışmaya başladı. Bir süre tekneyi geçmek için mücadele eden yunuslar, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Teknede bulunanlar, bu anları cep telefonları kameralarıyla kaydetti.



HATAY (İHA)


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