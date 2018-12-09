Süper Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalarak 1 puanla yetindi. Şimdi dözler 3 büyüklerden bir tanesi olan Fenerbahçe'de... Ligde bir türlü çıkışa geçemeyen Sarı-Lacivertli kulüp bu maçı alarak seriye başlamak istiyor. Akhisarspor ise güçlü rakibini seyircisi önünde yenip alt sıralardan kurtulmanın peşinde...

AKHİSARSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Akhisarspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Karşılaşma beIN SPORST 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Akhisarspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Akhisarspor: Fatih - Lopes, Caner, Sissoko, Vrsajevic, Aykut, Serginho, Barbosa, Josue, Güray, Bokila

Fenerbahçe: Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Barış, Benzia, Mehmet Ekici, Slimani

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa’nın yanı sıra Yevgen Seleznov Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Elvis Manu’nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de Jailson ve Soldado cezası, Tolga Ciğerci, Alper Potuk, Valbuena, Ayew ve Michael Frey sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

KOEMAN İÇİN KADER ANI

Akhisar maçı, teknik sorumlu Erwin Koeman’ın da kaderini belirleyecek. Alınacak kötü bir sonuç halinde Hollandalı hocanın yerine yeni bir teknik direktörle anlaşılması bekleniyor. Başkan Ali Koç’un daha önce yaptığı açıklamalara rağmen kulislerde Ersun Yanal ismi konuşuluyor.

ELJİF KANATA GEÇİYOR

Valbuena, Ayew ve Frey’in sakatlığında kanatta kimin oynayacağı büyük merak konusuydu. Teknik patron Koeman, haftalardır orta sahanın merkezinde görevlendirdiği Eljif Elmas’ı kanata çekmeye hazırlanıyor. Diğer kanatta da Barış Alıcı olacak. Orta saha üçlüsünün ise Ekici- Topal-Benzia şeklinde oluşması bekleniyor.

13. RANDEVU

Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig’de 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.

Son 3 resmi maçı Akhisarspor kazandı

Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig’deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2’lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Diyarbakır’daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.