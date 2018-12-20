Akhisarspor, Türkiye Kupası'nda bir üst turda!

Akhisarspor, Türkiye Kupası'nda bir üst turda! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Akhisarspor adını bir üst tura yazdırdı