Türkiye Akıl almaz kaza baba oğlu birbirinden kopardı

Akıl almaz kaza baba oğlu birbirinden kopardı

Türkiye

Akıl almaz kaza baba oğlu birbirinden kopardı

Denizli’de akrobatik hareketler yaptığı sırada babasının düştüğünü fark etmeyen yarış motosikleti sürücüsü, 5 kilometre ileride tali yoldan ana yola çıkan kamyona çarparak hayatını kaybetti.

31 Aralık 2021, Cuma 23:56 Son Güncelleme:
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Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Bulvarı üzerinde seyir halindeyken 20 ABU 753 plakalı motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı iddia edilen Gökhan İ. (31), arkasında bulunan babası Turgut İ.’yi düşürdü. Durumu fark etmeyen oğul, yaklaşık 5 kilometre ileride tali yoldan ana yola çıkan Tuncay K. idaresindeki 20 P 1118 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motoru paramparça olan Gökhan İ. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan İ.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Öte yandan, motosikletin arkasından düşen babanın kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

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