Türkiye Akılalmaz kaza! TIR’ın kalkan dorsesi tabelaya takıldı

Akılalmaz kaza! TIR’ın kalkan dorsesi tabelaya takıldı

Türkiye

Akılalmaz kaza! TIR’ın kalkan dorsesi tabelaya takıldı

Gaziantep’te seyir halindeki TIR’ın dorsesi aniden kalkınca tabelaya takıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada trafik durma noktasına geldi.

04 Mayıs 2021, Salı 22:27 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Sever yönetimindeki TIR'ın seyir halindeyken aniden dorsesi açılarak yönlendirme tabelasına takıldı. Olayı görenler kazayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler tabelaya takılan dorsenin kurtarılması için çekici çağırdı.

Çekicinin 1 saat süren çalışması sonucu TIR dorsesi takıldığı tabeladan kurtarıldı.

‘FOTOĞRAF ÇEKİNCE SİZE ÖDÜL VERMEYECEKLER’

Tabelaya takılan dorse yüzünden trafik bir süre aksadı, uzun kuyruklar oluştu. Seyir halindeki vatandaşlar ise araçlarının içlerinden cep telefonları ile görüntü çekmeye başladı.

Vatandaşlar trafiği yavaşlatınca aracından anons yapan polis memuru, “Hadi seri devam edelim. Çekmeyin fotoğrafı, fotoğraf çekerseniz size ödül mü verecekler. Akşam oldu iftar saati geldi herkesin işi gücü var hızlı devam edelim” şeklinde anons yaptı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP(DHA)

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