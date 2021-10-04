Akılalmaz olay! Yanlışlıkla kendini vurdu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yakup Bozacıoğlu (62), kestane toplamak için gittiği ormanda, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
04 Ekim 2021, Pazartesi 18:18 Son Güncelleme:
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Olay, saat 16.00 sıralarında Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Kestane toplamak için ormana giden Yakup Bozacıoğlu, yanındaki tüfeği ateş alması sonucu sağ ayağından yaralandı. Bozacıoğlu'nun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bozacıoğlu, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Bozacıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak)(DHA)
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