Erzurum'da 2019'da 24 yaşındaki Zafer Kuzu, bir iddiaya göre denetimli serbestlik uygulamasından kurtulmak için, başka bir iddiaya göre de suçu husumetli olduğu kişiye atmak için arkadaşından kendisini silahla yaralamasını istedi. Bir plan yapan Zafer Kuzu, zarar görmemesi için sırt bölgesine yastık sardıktan sonra arkadaşından kendisine ateş etmesini istedi. Sabah'tan Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, Arkadaşı tarafından ateş edilen Kuzu, yaralanmak isterken canından oldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kuzu'yu vuran sanık hakkında yerel mahkemece verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

ZARAR GELMEMESİ İÇİN YASTIKLA KAPATTI

Olay, 30 Haziran 2019 günü Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak'ta meydana geldi.Erzurum'da yaşayan Zafer Kuzu, bir iddiaya göre denetimli serbestlik uygulamasından kurtulmak için başka bir iddiaya göre ise suçu hasımlarına atmak için bir arkadaşından kendisini silahla yaralamasını istedi. Zafer Kuzu (24), bir plan kurarak arkadaşı Fatih Yılmaz (18) ve aynı mahallede oturduğu 18 yaşından küçük F.Y.T. (17) ile birlikte olayın yaşandığı yere gitti. Burada zarar gelmemesi için sırt bölgesini yastıkla kapatan Zafer Kuzu, Fatih Yılmaz'ın ateşlediği silahtan çıkan mermiyle yaralanarak yere düştü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Zafer Kuzu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

"BENİ YARALAYABİLİR MİSİN?'

Yaşanan olay sonrasında Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık Fatih Yılmaz ve F.Y.T. hakkında "olası kast ile öldürme" suçundan dava açıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Fatih Yılmaz, Zafer Kuzu'yu mahalleden tanıdığını, olayın yaşandığı gün kahvaltı yaptığı sırada Kuzu'nun evine gelerek kendisine, "Kendimi yaralatmam lazım, hem denetimli serbestlik yüzünden hem de Cuma ustaya 'beni yaraladı' diye suç atarım" dediğini öne sürdü. Kuzu'nun teklifini kabul etmediğini anlatan Yılmaz, bu konuşmadan yaklaşık 15-20 dakika sonra F.Y.T.'nin evin dışından kendisine seslendiğini ve Zafer ile birlikte dışarı çıktıklarını kaydetti. Biraz dolaştıktan sonra Kuzu'nun aynı meseleyi F.Y.T.'ye "beni yaralayabilir misin" ifadeleriyle sorduğunu, F.Y.T. kabul etmeyince, Kuzu'nun, "ben sizin abiniz değil miyim? Ben her şeyi araştırmışım, planını yapmışım. Bana bir şey olmayacak. Bu sayede hem denetimli serbestlikten kurtulacağım hem de Cuma usta ile olan sıkıntımı halledeceğimi" dediğini öne süren Yılmaz, Kuzu'nun teklifini kabul ettiğini belirtti.

YERE YIĞILDI

Yılmaz, teklifi kabul ettikten sonra Kuzu'nun eve giderek tüfek getirdiğini sonra da bir akrabasının evinin çatı katına gittiklerini aktardı. Kuzu'nun kendisine ateş edeceği mesafeyi gösterdiğini anlatan ve sırt kısmına zarar gelmemesi için iki adet yastığı F.Y.T. ile birlikte Kuzu'nun sırtına bağladıklarını anlatan Yılmaz, Kuzu'nun bacaklarına nişan aldığını ancak tüfeğin kendisini sarsmasıyla Kuzu'nun sırtından yaralanarak yere yığıldığını öne sürdü. Savunmasında, Zafer Kuzu'yu, F.Y.T. ile birlikte hastaneye götürdüklerini kaydeden Yılmaz, Zafer Kuzu'yu öldürmek istemediğini anlattı. F.Y.T. ise, Zafer Kuzu'nun kendisine, yaralanması durumunda hem denetimli serbestlikten kurtulacağını hem de husumetlisi Cuma Altay'ın şikayetini geri çekeceğini söylediğini öne sürdü. F.Y.T., Kuzu yaralandıktan sonra Yılmaz ile birlikte Kuzu'yu hastaneye götürdüklerini de söyledi.

Zafer Kuzu'nun eşi Ayşe Kuzu ise, evlerinde tüfek olmadığını, olayın olduğu gün Zafer Kuzu'nun eve gelerek tüfek almadığını, eşinin o tarz işlerle uğraşmadığını öne sürdü. Eşinin denetimli serbestliğinin olmadığını aktaran Ayşe Kuzu, Zafer Kuzu'nun bir zincir markette çalıştığını ve işyeri ile herhangi bir probleminin olmadığını belirtti.

"MAKTULÜN DENETİMLİ SERBESTLİĞİ VE YAKALAMASI YOK"

Sanık ve tanık beyanları sonrasında savcılık, Zafer Kuzu hakkında denetimli serbestlik müdürlükleri ile infaz bürolarında kayıt ve kesinleşmiş hapis cezası veya yakalama kararı olmadığını tespit etti. Kuzu'nun çalıştığı yerde "hükümlü" kadrosunda olmadığı ve işten çıkarılma gibi bir durumunun olmadığı belirlendi. Mahkeme heyeti, faillerin özellikle Zafer Kuzu'nun sırtına yastık bağlamaları ve yere yığıldıktan sonra hastaneye götürme çabaları dikkate alındığında asıl amaçlarının yaralayarak rapor almak olduğuna değindi. Heyet, "olası kast ile öldürme" suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden, F.Y.T.'nin beraatine karar verdi.

FATİH YILMAZ'A 11 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Heyet, Fatih Yılmaz'ın gerçekleştirdiği eylemin "olası kast ile öldürme" suçu değil, "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçu olduğunun anlaşıldığına vurgu yaparak, sanığın 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, Fatih Yılmaz'ın pişmanlığını dikkate alarak hapis cezasını 11 yıl 8 aya düşürdü.

YARGITAY'DAN HÜKÜMLERE ONAMA

Kararla ilgili istinaf başvurusu yapılması sonrasında dosya istinafa gitti. İstinaf incelemesi sonrasında daire, yerel mahkemenin kararını doğru buldu. Bunun üzerine karar temyiz edildi. Temyiz sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını doğru bularak sanıklar hakkında verilen hükümleri onadı.

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