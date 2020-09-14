Akıllı alışveriş dönemi

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı özel görüntülü alışveriş deneyimiyle bir ilke imza atıyor. Kiğılı ekibi ve mağazaları artık her an yanınızda. Üstelik seçeceğiniz mağazada, seçeceğiniz takım arkadaşı ile. Kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi için destek.kigili.com.tr adresinden randevu tarihinizi oluşturup istediğiniz mağazayı belirleyerek, deneyimli satış danışmanı eşliğinde alışverişinizi güvenle yapacaksınız.

Müşteri odaklı hizmet anlayışının mimarı Kiğılı, gerçekleşen online randevunuzda size özel bir seçki hazırlıyor, ürün detaylarını paylaşıyor ve sizin için en avantajlı kampanyayı seçiyor. Telefonunuza gönderilen sms kodu ile seçtiğiniz ürünleri kontrol edip alışverişinizi tamamlayabiliyorsunuz. Ürünleriniz evinize kadar teslim ediyor.





x







