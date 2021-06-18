Türkiye Akın akın gidiyorlar! Bir günde 10 binden fazla araç giriş yaptı

Akın akın gidiyorlar! Bir günde 10 binden fazla araç giriş yaptı

Türkiye

Akın akın gidiyorlar! Bir günde 10 binden fazla araç giriş yaptı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi, 2 günlük hafta sonu tatili nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre tatil beldesine son 24 saatte 10 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

18 Haziran 2021, Cuma 22:32 Son Güncelleme:
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Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’na, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan 2 günlük hafta sonu tatili nedeniyle yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü ilçeye İzmir, Manisa ve Denizli gibi yakın illerden araçlarıyla gelenler, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun kuyruk oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre tatil beldesine son 24 saatte 10 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 70’E ULAŞTI

Hafta sonu tatili için Kuşadası’na gelenlerin konaklamak için tercihi ise otellerden yana oldu. İlçede güvenli turizm sertifikası ile hizmet veren otellerdeki doluluk oranı yüzde 70’lere kadar ulaştı. Kuşadası´nın sahil bandı, turistik çarşıların bulunduğu Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı´nda da yoğunluk yaşandığı gözlendi.

’HAVASI VE DENİZİ TEMİZ’

Hafta sonu tatilini geçirmek için İzmir´den Kuşadası´na geldiğini belirten Layla Demir (37), "Kuşadası´na her yaz geliyorum. Burası çok güzel bir tatil beldesi. Havası ve denizi oldukça temiz. Cumartesi günü denize girip, kısıtlamanın olduğu pazar gününü de kaldığım otelde dinlenerek geçireceğim" dedi.

DHA

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