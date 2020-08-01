Magazin Akın Akınözü o iddiaya cevap verdi

Akın Akınözü o iddiaya cevap verdi

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Akın Akınözü o iddiaya cevap verdi

Oyuncu Akın Akınözü sevgilisi Sandra Peştemalciyan'a evlilik teklif ettiği iddialarına cevap verdi. Seçkin ŞENVARDAR / POSTA

01 Ağustos 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Akın Akınözü ile 9 yıllık sevgilisi Sandra Peştemalciyan önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Bodrum’a gittiklerini söyleyen Akın Akınözü “Sevgiliniz Sandra’ya evlilik teklif ettiğiniz doğru mu?” sorusuna şu cevabı verdi: “Paylaştığım ‘mutluluk’ mesajlı fotoğraf nedeniyle bu iddia ortaya atıldı. Öyle bir teklif yoktu. Mutlu olduğumuz bir anı vermek, o enerjiyi aktarmak istemiştim.


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