Akın Akınözü o iddiaya cevap verdi

Oyuncu Akın Akınözü ile 9 yıllık sevgilisi Sandra Peştemalciyan önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Bodrum’a gittiklerini söyleyen Akın Akınözü “Sevgiliniz Sandra’ya evlilik teklif ettiğiniz doğru mu?” sorusuna şu cevabı verdi: “Paylaştığım ‘mutluluk’ mesajlı fotoğraf nedeniyle bu iddia ortaya atıldı. Öyle bir teklif yoktu. Mutlu olduğumuz bir anı vermek, o enerjiyi aktarmak istemiştim.”



