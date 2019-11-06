Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile görüntülendi

Oyuncu Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Maslak’ta sarmaş dolaş gezerken görüntülendi

06 Kasım 2019, Çarşamba 20:46
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Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile görüntülendi

Hercai dizisinde Miran karakteriyle bir anda ilgi odağı olan Akın Akınözü, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Maslak’ta sarmaş dolaş gezerken görüntülendi.

Bir alışveriş merkezinin girişinde görüntülenen çiftin mutlulukları her halinden belli oluyor.


Haberin fotoğrafları için tıklayınAkın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı

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