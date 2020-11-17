Akın Akınözü yardımcı yönetmenin üzerine mi yürüdü?

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; atv'nin cuma akşamları seyirciyle buluşan Hercai dizisinin setinde yaşanan bir kavga dizi piyasasında kulaktan kulağa yayılıyor. İddiaya göre dizide canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Akınözü sette yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü.

Araya girenler güçlükle yatıştırdı

Gerginliğin nedeninin Akınözü'nün karavanında oturup seti bekletmesinden kaynaklandığı öne sürüldü. Yönetmen yardımcısına ve set ekibine tehditler savurduğu söylene oyuncuyu araya girenler güçlükle yatıştırdı.

Akınözü'nün sık sık sette ekibi beklettiği için tartışmaların yaşandığı belirtildi.





İlgili Haberler Akın Akınözü o iddiaya cevap verdi



