Türkiye Akıncılar Belediye Başkanlığı mühendis ve itfaiye eri alacak

Akıncılar Belediye Başkanlığı mühendis ve itfaiye eri alacak

Türkiye

Akıncılar Belediye Başkanlığı mühendis ve itfaiye eri alacak

Sivas İli Akıncılar Belediye Başkanlığı mühendis ve itfaiye eri alacağını duyurdu.

15 Haziran 2021, Salı 17:00 Son Güncelleme:
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Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

Açıklaması yapıldı.


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