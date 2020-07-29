Akinon, Venture Capital Fonu SmartFin’den 5 milyon dolarlık yatırım desteği aldı. Bu yatırım ile Akinon, Ar-Ge çalışmalarını ve yeni pazarlara açılımını hızlandırmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akinon’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Tolga Tatari, aldıkları bu yatırım ile yurt dışında yeni pazarlara açılmalarını hızlandıracaklarını aktardı.

Yanı sıra yeni teknolojik ürünleri en üst seviye hizmet kalitesi ile buluşturarak dünyadaki en kuvvetli ticaret platformunu yaratmak istediklerini belirten Tolga Tatari, “Akinon olarak Türkiye’de 3 yılda pazar lideri olduk. Biz büyürken teknoloji altyapısını sağladığımız markalarımızın da dijital operasyonlarının büyümesine yardımcı olduk. 2020’de Akinon ticaret platformu ile 4.2 milyar TL’lik bir ticaret hacmi yaratmayı hedefliyoruz. Başarılarımızla Türkiye’de ve yurt dışında birçok fonun dikkatini çektik. Büyümekte olan ve B2B teknolojiler geliştiren şirketlere yatırım yapan SmartFin ile bu yolda ilerlemek bizi heyecanlandırıyor. Bu yatırım ile markalarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı ve Türkiye’de yakaladığımız başarıyı global ölçekte sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Avrupa pazarında 300 milyon euro'yu aşan yatırımı bulunan SmartFin yönetici ortağı Jurgen Ingels ise, güçlü büyüme gerçekleştiren Akinon'u desteklemekten duydukları heyecanı ifade etti. Ingels, "Akinon’un e-ticaret platformu, pazardaki esnek, modüler ve ölçeklenebilir e-ticaret platform ihtiyacını karşılıyor. Akinon'un alanında küresel bir lider olabileceğinden eminiz.” diye konuştu.