Türkiye AKOM uyardı, yağış 5 gün etkili olacak

AKOM uyardı, yağış 5 gün etkili olacak

Türkiye

AKOM uyardı, yağış 5 gün etkili olacak

İBB Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da 5 gün boyunca etkili olacağı tahmin edilen yağış için uyarıda bulundu.

17 Haziran 2020, Çarşamba 14:16 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan alçak basınç sistemine bağlı olarak atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava kent genelinde etkisini gösterecek. Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Yağışın akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak 5 gün boyunca aralıklarla yerel ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle birkaç saati aşmayan ancak önemli miktarda yağış bırakan yaz yağmurları nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri istendi.

DHA


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