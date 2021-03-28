Akrep dizisinde Duru karakterine Aslı Melisa Uzun hayat veriyor. Aras olarak ise Yusuf Çim dikkat çeken bir performansa imzasını atıyor. Duru ve Aras yakınlaşmasının reytinglere nasıl etki edeceği de merakla bekleniyor. Akrep dizisi son haftalarda düşmekte olan reytingleri nedeniyle sıkıntılar yaşayan bir yapım konumunda.

Annesinin cinayetiyle bağlantısının ortaya çıkmasının ardından Aras’tan uzaklaşan ve Hakan’la evlenen Duru, çocuğunun babasının da Hakan olduğunu açıklamıştı. Aras’ın hapishaneden çıkmasının ardından da ikilinin arasındaki soğuk rüzgarlar dinmedi.

Dizinin yeni bölümünde Hakan’ın kumar borçlarını ödemek için Ahmet’in kumarhanesine giden Duru, burada Aras’la karşılaşınca büyük bir şok yaşıyor. Tam bu sırada yaşanan polis baskını Duru ve Aras’ın kumarhanenin gizli odasında baş başa kalmasına neden oluyor. Aras burada sorularıyla Duru’yu köşeye sıkıştırırken, ikili duygularına engel olamıyor ve sürpriz bir yakınlaşma yaşanıyor.

Duru ve Aras arasındaki bu yakınlaşma bastırılan duyguların fitilini mi ateşleyecek? Duru ve Aras’ın bir araya geldiği haberi Emgen Malikanesi’nde nasıl bir fırtınaya sebep olacak?Dizinin ilk bölümünden bu yana iki ismin birlikte olması için onlarca hesap açan fanlar, bu haftaki görüntüler ile çok heyecanlanacaklar.