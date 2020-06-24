AKS nedir ve AKS nasıl kopar? AKS kopması neden olur?

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. Alişan ve ailesinin yara almadığı kazada, 30 metre sürüklenen araç kullanılamaz hale geldi. Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." diye konuştu. Olayın ardından aks ile ilgili aramalar başladı. Aks nedir? Aks kopması nedir? Aks kırılması nedir? Aks ne işe yarar? İşte aks ile ilgili merak edilenler...

Aks halk arasında dingil adıyla da bilinen bir parçadır. Motorlu araçlarda diferansiyel sisteminde çıkan dönme hareketlerinin tekerleklere ileten bir parçadır. Bu parça motorun gücünü tekerleklere aktarır.

Dingil, ya da aks yalnızca eğilme gerilmelerinin etkisinde kalan, burulma gerilmelerinin etkisinde olmayan yani herhangi bir güç aktarmayan destekleme elemanıdır. Burulmaya da zorlanan makine elemanlarına mil denir. Genellikle tren, otomobil gibi ulaşım araçlarında, kendisine bağlı tekerlek ya da makine konstrüksiyonlarında taşıdığı dişli çarkları desteklemekle görevli elemanlar için kullanılır.

Aks kopması neden olur? Aks neden kopar?

Aracın tüm yükünü taşıyan ve güvenliği sağlayan en önemli parçalardan biri olan aksın arızası tehlikeli bir durumdur. Aracı sürerken tekerleklerin döndüğü bölgenin taş ve odun gibi sert cisimlere denk gelmesi aksa zarar verebilir. Bu tür darbeler aksların kırılmasına kopmasına neden olabilir. Her aracın yük taşıma kapasitesi farklıdır, fazla yük sebebiyle aks baskılanır ve bozulabilir. Aks kafasının kopması durumunda aracınız vitese geçer ancak gaz vermenize rağmen hareket sağlanamaz. Aks kopması frenlerin işlevini yerine getirememesine neden olabilir.

Aks ne işe yarar?

AKS yolcular da dahil olmak üzere aracın tüm yükünü üstlenmektedir. Ayrıca araç hızlanırken, viraj girişlerinde, viraj çıkışlarında ya da frene basıldığında güvenliği ve konforu sağlamakla yükümlüdür.

Diferansiyelde sol ve sağ tarafta olmak kaydıyla iki tane aks yer alır. Aksları oluşturan genel aksamlar keçe, rulman ve körüklerdir. Aksların merkezlenmesini sağlayan aks rulmanları, aks kovanında yer alır. Aks keçeleri, aks kovanına monte edilir ve aks kovanı ile aks mili arasındaki yağın sızmasını engeller. Aks körükleri ise aksın iç ve dış bölümünde yer alır. Dışarıdan gelebilecek yabancı maddelerin girmemesini sağlar.

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