Akşam Postası | 11 Kasım 2020

Ebru Polat, annesinin "En iyi sevgili eski arkadaştan olur" sözünü dinleyerek, yakın arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sevgili olmuştu. Annesinin söylediği doğru çıkmışa benziyor. İkilinin nikah masasına oturması bekleniyor.

2017 yılından beri aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, evliliğe ilk adımı atıyor. Sabancı, geçtiğimiz akşam Kayı'ya sürpriz yaparak, tektaş yüzükle evlenme teklif etti.

"7. Koğuştaki Mucize" filmi, 93. Akademi Ödüllerinde (Oscar) yarışmak üzere, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard hocasıyla yollarını ayırdı - Devamını oku...

Kritik toplantının ardından Nihat Özdemir ve Göksel Gümüşdağ beIN Sports ile ilgili açıklamalar yaptı. İşte yayın haklarında son durum. - Devamını oku...

Galatasaray yönetimi 19-26 Aralık tarihlerinde seçim yapmak için başvurulacağını açıklamıştı. Kararın ardından Burak Elmas ve Metin Öztürk adaylıklarını açıklayınca yarış başlamıştı. Galatasaray'da bir de çatı aday ihtimali konuşuluyor. Camianın önde gelen isimleri Cengiz Özyalçın'ı tıpkı Duygun Yarsuvat gibi çatı aday olarak kullanıp 2021'deki seçime kadar idare etmesini istiyor. - Devamını oku...

Göztepe'nin ve Kulüpler Birliği'nin Başkanı Mehmet Sepil'in corona virüs testi pozitif çıktı. Mehmet Sepil, beIN Sports ile yaşanan yayın krizini çözmek için bugün Kulüpler Birliği ile toplanacaktı. Hastalığın ardından Sepil, toplantıya telekonferans ile katıldı. - Devamını oku...

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke kullandığı 'renkli' kelimesi nedeniyle ırkçılık eleştiri aldı ve istifa etti. - Devamını oku...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenecek olan Formula 1 yarışlarını hazırladığı bir video ile duyurdu. - Devamını oku...