Türkiye Akşam Postası | 11 Kasım 2020

Akşam Postası | 11 Kasım 2020

Türkiye

Akşam Postası | 11 Kasım 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'ın istifası ile ilgili ilk kez konuştu. Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçen TikTok kullanıcısı tepki topladı. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüs aşısının fiyatı belli oldu. İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları:

11 Kasım 2020, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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Magazin

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  • 2017 yılından beri aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, evliliğe ilk adımı atıyor. Sabancı, geçtiğimiz akşam Kayı'ya sürpriz yaparak, tektaş yüzükle evlenme teklif etti. - Devamını oku...
  • Didem Soydan takipçisine dava açtı: O söz itibarımı zedeledi. - Devamını oku...
  • Gül Sunal ve Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımları: Kemal Sunal 76 yaşında. - Devamını oku...
  • Büyük gaf sonrası ortalığı karıştıran Sihirli Annem dizisinde son durum! - Devamını oku...
  • Ebru Polat, annesinin "En iyi sevgili eski arkadaştan olur" sözünü dinleyerek, yakın arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sevgili olmuştu. Annesinin söylediği doğru çıkmışa benziyor. İkilinin nikah masasına oturması bekleniyor. - Devamını oku...

Spor

  • Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard hocasıyla yollarını ayırdı - Devamını oku...
  • Kritik toplantının ardından Nihat Özdemir ve Göksel Gümüşdağ beIN Sports ile ilgili açıklamalar yaptı. İşte yayın haklarında son durum. - Devamını oku...
  • Galatasaray yönetimi 19-26 Aralık tarihlerinde seçim yapmak için başvurulacağını açıklamıştı. Kararın ardından Burak Elmas ve Metin Öztürk adaylıklarını açıklayınca yarış başlamıştı. Galatasaray'da bir de çatı aday ihtimali konuşuluyor. Camianın önde gelen isimleri Cengiz Özyalçın'ı tıpkı Duygun Yarsuvat gibi çatı aday olarak kullanıp 2021'deki seçime kadar idare etmesini istiyor. - Devamını oku...
  • Göztepe'nin ve Kulüpler Birliği'nin Başkanı Mehmet Sepil'in corona virüs testi pozitif çıktı. Mehmet Sepil, beIN Sports ile yaşanan yayın krizini çözmek için bugün Kulüpler Birliği ile toplanacaktı. Hastalığın ardından Sepil, toplantıya telekonferans ile katıldı. - Devamını oku...
  • İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke kullandığı 'renkli' kelimesi nedeniyle ırkçılık eleştiri aldı ve istifa etti. - Devamını oku...
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenecek olan Formula 1 yarışlarını hazırladığı bir video ile duyurdu. - Devamını oku...
  • Fenerbahçe'de geçirdiği kötü dönemden sonra başka bir takımda görev yapmayan Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor. Antalyaspor'un başına geçecek olan Ersun Yanal 5 milyon lira kazanacak. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Ezogelin çorbası 
  • Karnabahar kızartması 
  • Sebzeli pilavı 
  • Kadayıflı kek tatlısı

Tarifler için tıklayın

Günün videosu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenecek olan Formula 1 yarışlarını hazırladığı bir video duyurdu. "Formula 1 Heyecanına SON 3 GÜN" ifadeleriyle paylaşılan videoya, Formula araçlarının sesiyle hazırlanmış müzik eşlik etti.



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