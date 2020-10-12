Türkiye Akşam Postası | 12 Ekim 2020

Akşam Postası | 12 Ekim 2020

Türkiye

Akşam Postası | 12 Ekim 2020

Bugün neler oldu, bakmaya fırsatın olmadıysa hepsini topluca Akşam Postası'nda okuyabilirsin. Akşam Postası her şeyi senin için özetliyor.

12 Ekim 2020, Pazartesi 17:57 Son Güncelleme:
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  • Serdar Ortaç Günaydın'dan Tuba Kalçık'a röportaj verdi. "Ermenistan, yıllardır Azerbaycan topraklarını utanmadan işgal etmiş durumda" diyen Ortaç, dünyanın buna ses çıkarmadığını söyledi. Devamını oku...
  • Moda dünyasının son dönemdeki en gözde modellerden biri olan Bella Hadid, geçtiğimiz hafta sonu yeni yaşına girdi. Devamını oku...
  • Reynmen lakaplı rapçi Yusuf Aktaş geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ünlü isim Arto'nun bir televizyon programına katılarak kendisi hakkında karalama propagandası yaptığını ileri süren Reynmen, sarf ettiği sinkaflı sözler nedeniyle huzur ve sükûnunun bozulduğunu ileri sürdü. Devamını oku...

Spor

  • Galatasaray'ın efsane yöneticisi 'transfer sihirbazı' lakaplı Haldun Üstünel, Keita'nın transfer sürecini ilk kez anlattı. - Devamını oku...
  • https://www.posta.com.tr/haldun-ustunel-kader-keita-okuma-yazma-bilmedigi-icin-gec-imza-atmis-haber-fotograf-c
  • Arsenal'in eski hocası Arsene Wenger, Ronaldo ve Messi alma girişimlerini anlattı. - Devamını oku...
  • Sakatlığı nedeniyle milli takım hocasından affını isteyen Muriqi, Lazio'nun hazırlık karşılaşmasında oynayınca Kosovalıları kızdırdı. - Devamını oku...
  • NBA'de şampiyon Miami Heat'i 4-2 yenen Los Angeles Lakers oldu. - Devamını oku...
  • Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, dünyaca ünlü golcü Kevin Mirallas'ı kadrosuna katmıştı. Transfer açıklamasını Mirallas'ın doğum gününe özel Antep baklavasıyla yapan Gaziantep FK, sosyal medyada ve dünya spor basınında zirveye çıktı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Ezogelin çorbası
  • Karnabahar kızartması
  • Sebzeli pilav
  • Kadayıflı kek tatlısı

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu

Los Angeles Lakers 10 yıl aradan sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı. Bütün şehir Kobe Bryant'a adadığı şampyionluk için sokaklara döküldü ve Kobe adına tezahüratlar yaptı.


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