Akşam Postası | 12 Ekim 2020
Bugün neler oldu, bakmaya fırsatın olmadıysa hepsini topluca Akşam Postası'nda okuyabilirsin. Akşam Postası her şeyi senin için özetliyor.
12 Ekim 2020, Pazartesi 17:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut vefat etti. -Devamını oku...
- Okulda pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak? -Devamını oku....
- Başkan Muhittin Böcek, günler sonra uyandırıldı. -Devamını oku...
- İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı. -Devamını oku...
- Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine cevap. -Devamını oku...
- Elektrikli scooter kullanımına yeni düzenleme -Devamını oku...
- Bakan Dönmez'den Oruç Reis açıklaması. -Devamını oku...
- Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem. -Devamın oku...
- Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem. -Devamını oku...
Dünya
- Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu. -Devamını oku...
- Maduro, ziyarete gelen sineği ABD'ye iade etti. -Devamını yok...
- Kuzey Koreli lider Kim Jong-un halkından özür diledi. -Devamını oku...
Magazin
- Serdar Ortaç Günaydın'dan Tuba Kalçık'a röportaj verdi. "Ermenistan, yıllardır Azerbaycan topraklarını utanmadan işgal etmiş durumda" diyen Ortaç, dünyanın buna ses çıkarmadığını söyledi. Devamını oku...
- Moda dünyasının son dönemdeki en gözde modellerden biri olan Bella Hadid, geçtiğimiz hafta sonu yeni yaşına girdi. Devamını oku...
- Reynmen lakaplı rapçi Yusuf Aktaş geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ünlü isim Arto'nun bir televizyon programına katılarak kendisi hakkında karalama propagandası yaptığını ileri süren Reynmen, sarf ettiği sinkaflı sözler nedeniyle huzur ve sükûnunun bozulduğunu ileri sürdü. Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'ın efsane yöneticisi 'transfer sihirbazı' lakaplı Haldun Üstünel, Keita'nın transfer sürecini ilk kez anlattı. - Devamını oku...
- https://www.posta.com.tr/haldun-ustunel-kader-keita-okuma-yazma-bilmedigi-icin-gec-imza-atmis-haber-fotograf-c
- Arsenal'in eski hocası Arsene Wenger, Ronaldo ve Messi alma girişimlerini anlattı. - Devamını oku...
- Sakatlığı nedeniyle milli takım hocasından affını isteyen Muriqi, Lazio'nun hazırlık karşılaşmasında oynayınca Kosovalıları kızdırdı. - Devamını oku...
- NBA'de şampiyon Miami Heat'i 4-2 yenen Los Angeles Lakers oldu. - Devamını oku...
- Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, dünyaca ünlü golcü Kevin Mirallas'ı kadrosuna katmıştı. Transfer açıklamasını Mirallas'ın doğum gününe özel Antep baklavasıyla yapan Gaziantep FK, sosyal medyada ve dünya spor basınında zirveye çıktı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Ezogelin çorbası
- Karnabahar kızartması
- Sebzeli pilav
- Kadayıflı kek tatlısı
Günün videosu
Los Angeles Lakers 10 yıl aradan sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı. Bütün şehir Kobe Bryant'a adadığı şampyionluk için sokaklara döküldü ve Kobe adına tezahüratlar yaptı.
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