Akşam Postası | 12 Ekim 2020

Moda dünyasının son dönemdeki en gözde modellerden biri olan Bella Hadid, geçtiğimiz hafta sonu yeni yaşına girdi.

Reynmen lakaplı rapçi Yusuf Aktaş geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ünlü isim Arto'nun bir televizyon programına katılarak kendisi hakkında karalama propagandası yaptığını ileri süren Reynmen, sarf ettiği sinkaflı sözler nedeniyle huzur ve sükûnunun bozulduğunu ileri sürdü.