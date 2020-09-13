Akşam Postası | 13 Eylül 2020
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13 Eylül 2020, Pazar 18:14 Son Güncelleme:
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Gündem
- Bakan Akar: Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını kışkırtıcılık olarak görüyoruz. Devamını oku...
- Yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama. Devamını oku...
- Antalya uçağındaki 'ırkçılık' kavgasına polis müdahale etti. Devamını oku...
- MEB'den yeni karar: Velilerle çevrimi içi toplantılar yapılacak. Devamını oku...
- Vaka artışı yaşanan 2 ilimizde maske kuralına uyulmuyor. Devamını oku...
- Bir ilimizde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı getirildi. Devamını oku...
- Mübaşirin silahlı saldırısına uğrayan Tirebolu savcısını kolundaki saat kurtardı. Devamını oku...
Dünya
- Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini engellemeye çalışan Yunanistan yeni bir provokasyona imza attı. Cumhurbaşkanı, Meis Adası'na askeri helikopterle indi. Devamını oku...
- Fransız basını Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi. Devamını oku...
- Corona virüs tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu kamerada. Devamını oku...
- ABD'de sivrisinekler yüzlerce hayvanı kanlarını emerek öldürdü. Devamını oku...
Magazin
- Chris Evans yanlışlıkla cinsel organını paylaştı Devamını oku...
- Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve Hazar Ergüçlü'yü tehdit eden kişi hakkında konuştu Devamını oku...
Spor
- Fenerbahçe Tisserand transferini resmen açıkladı. - Devamını oku...
- Vedat Muriqi Roma'ya gitti ve Lazio atkısını boynuna taktı. - Devamını oku...
- Mustafa Kapı resmi imzayı attı, Lille'in 4. Türk oyuncusu oldu. - Devamını oku...
- Beşiktaş İstanbul'a gelen Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Beyran çorbası
- Çiftlik kebabı
- Buhara pilavı
- Yalancı tavuk göğsü
Günün videosu: Muriç, Lazio ile sözleşme imzalamak için Roma'ya gitti.
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