Türkiye Akşam Postası | 13 Eylül 2020

Akşam Postası | 13 Eylül 2020

Türkiye

Akşam Postası | 13 Eylül 2020

Günün özetini ve önemli gelişmeleri Akşam Postası'ndan öğrenebilirsin. Gelişmeleri kaçırmaman için Akşam Postası her akşam burada.

13 Eylül 2020, Pazar 18:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gündem

  • Bakan Akar: Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını kışkırtıcılık olarak görüyoruz. Devamını oku...
  • Yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama. Devamını oku...
  • Antalya uçağındaki 'ırkçılık' kavgasına polis müdahale etti. Devamını oku...
  • MEB'den yeni karar: Velilerle çevrimi içi toplantılar yapılacak. Devamını oku...
  • Vaka artışı yaşanan 2 ilimizde maske kuralına uyulmuyor. Devamını oku...
  • Bir ilimizde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı getirildi. Devamını oku...
  • Mübaşirin silahlı saldırısına uğrayan Tirebolu savcısını kolundaki saat kurtardı. Devamını oku...

Dünya

  • Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini engellemeye çalışan Yunanistan yeni bir provokasyona imza attı. Cumhurbaşkanı, Meis Adası'na askeri helikopterle indi. Devamını oku...
  • Fransız basını Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi. Devamını oku...
  • Corona virüs tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu kamerada. Devamını oku...
  • ABD'de sivrisinekler yüzlerce hayvanı kanlarını emerek öldürdü. Devamını oku...

Magazin

  • Chris Evans yanlışlıkla cinsel organını paylaştı Devamını oku...
  • Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve Hazar Ergüçlü'yü tehdit eden kişi hakkında konuştu Devamını oku...

Spor

  • Fenerbahçe Tisserand transferini resmen açıkladı. - Devamını oku...
  • Vedat Muriqi Roma'ya gitti ve Lazio atkısını boynuna taktı. - Devamını oku...
  • Mustafa Kapı resmi imzayı attı, Lille'in 4. Türk oyuncusu oldu. - Devamını oku...
  • Beşiktaş İstanbul'a gelen Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı

  • Beyran çorbası
  • Çiftlik kebabı 
  • Buhara pilavı 
  • Yalancı tavuk göğsü 

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Muriç, Lazio ile sözleşme imzalamak için Roma'ya gitti.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Fransa’daki Türkiye ve Erdoğan takıntısı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“Domino teorisi” 12 Eylül’ü tetikledi
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kuş burnu hasadı anne ve kızının sonu oldu