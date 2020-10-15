Akşam Postası | 15 Ekim 2020

Gündem

İstanbul Avcılar'da deprem. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz. -Devamını oku...

İstanbul'da ekmeğe zam, yeni tarife belli oldu. -Devamını oku...

Halit Ayar cinayetinde gerekçeli karar açıklandı. -Devamını oku...

Altın fiyatları günü düşüşle kapattı. -Devamını oku...

Ankara'daki corona virüs vaka sayısında düşüşün sebebi açıklandı. -Devamını oku...

Eski belediye başkanı tarlasında öldürüldü. -Devamını oku...

81 ile yeni corona virüs genelgesi gönderildi. -Devamını oku...

12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in avukatına 'yine olsa yine yardım ederdim' dediği ifade edildi -Devamını oku...

Havalimanlarında herkese ücretsiz 2 GB internet. -Devamını oku...

Türkiye corona virüs test sayısında birçok ülkeyi geride bıraktı. -Devamını oku...

Dünya

Kocasının 1.5 yıldır tuvalette tuttuğu kadın kurtarıldı. -Devamını oku...

Kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar listesi. -Devamını oku...

Aliyev'den, 'Türk İHA'larının sayısı' sorusuna yanıt. -Devamını oku...

Corona virüsün vücutta kalmasını etkileyen 4 sendrom. -Devamını oku...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti. -Devamını oku...

Magazin

Futbolcu Alper Potuk'la ilişkisi sürpriz bir şekilde sona eren oyuncu Tuvana Türkay, aşk orucunu bozdu. Devamını oku...

Beyazıt Öztürk, jüri üyelerinden olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi. Devamını oku...

%11 oranında Türk DNA'sına sahip olduğunu söyleyen ve Türkçe tweet'leriyle gündeme gelen Macaristan asıllı Halsey, İstanbul turunu sürdürüyor. Ünlü şarkıcı, Türk kültürünü keşfederken, yediği mantı ve sarmaların da fotoğraflarını yayınladı. Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Yoğurt çorbası

Nohut yemeği

Şehriyeli pirinç pilavı

Cevizli kurabiye

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu

Eski bakır kablonun telleri mini bir ağaca dönüşüyor





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