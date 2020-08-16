Akşam Postası | 16 Ağustos 2020

Dünya çapında çok satan kitaplardan olan ve filme de uyarlanan Twilight serisi, ülkemizde Alacakaranlık adıyla yayınlanmıştı. Serinin son kitabı olan Breaking Dawn (Şafak Vakti), 10 yıldan uzun bir süre önce kitapçıların raflarında yerini almıştı. Bu kez, yıllardır sözü edilen, hikayenin baş kahramanlarından Edward Cullen'ın ağzından anlatıldığı Midnight Sun'ın tanıtımı yapıldı. Tanıtım sırasında Alacakaranlık serisinin yazarı Stephenie Meyer, iki yeni Alacakaranlık kitabı yazmayı planladığını söyledi.