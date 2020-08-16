Akşam Postası | 16 Ağustos 2020
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16 Ağustos 2020, Pazar 18:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Türkiye'de son 45 günün en yüksek vaka sayısı dün yaşandı. -Devamını oku...
- THY eylül ayı uçuş planı listesi belirlendi -Devamını oku...
- Denizli'de iki gelin adayı kendi düğünlerine katılamayacak. -Devamını oku...
- Bakan Ziya Selçuk'tan okullar için yeni açıklama: Eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım. -Devamını oku...
- Kuzey bölgesindeki 9 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. -Devamını oku...
Dünya
- Donald Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan Türk doktor hakkında gerçek ortaya çıktı. - Devamını oku...
- Dünya çapında çok satan kitaplardan olan ve filme de uyarlanan Twilight serisi, ülkemizde Alacakaranlık adıyla yayınlanmıştı. Serinin son kitabı olan Breaking Dawn (Şafak Vakti), 10 yıldan uzun bir süre önce kitapçıların raflarında yerini almıştı. Bu kez, yıllardır sözü edilen, hikayenin baş kahramanlarından Edward Cullen'ın ağzından anlatıldığı Midnight Sun'ın tanıtımı yapıldı. Tanıtım sırasında Alacakaranlık serisinin yazarı Stephenie Meyer, iki yeni Alacakaranlık kitabı yazmayı planladığını söyledi. - Devamını oku...
Magazin
- Nuri Alço Posta'ya verdiği ropörtajda "Rol icabı Türkiye'nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama hiçbirine yan gözle bakmadım" dedi. Devamını oku...
- Ünlü rap’çi Eypio, Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu. Sanatçı, küçükken kendisini çok döven babasıyla görüşmediğini itiraf etti. Eypio, “Babamı hayatımdan çıkarmışım gibi hissetmiyorum çünkü zaten yoktu” dedi. Devamını oku...
- Burak Dayı’yla fotoğraflarını sık sık sosyal medyada yayınlayarak mutluluğunu gözler önüne seren oyuncu, kendi adı ve sevgilisinin adının baş harflerinden oluşan kolyesiyle verdiği pozu da Instagram’da paylaştı. Devamını oku...
Spor
- Sassoulo Kaan Ayhan'ı resmen açıkladı. - Devamını oku...
- Galatasaray'da corona virüse yakalanan 2 futbolcunun son testleri negatif çıktı. - Devamını oku...
- İngilizlere göre Messi, Barcelona'dan ayrılmaya hiç olmadığı kadar yakın. - Devamını oku...
- Galatasaray, sakatlığı devam eden Fernando Muslera ile ilgili bir karar aldı. Sezonun ilk yarısını sakat geçirmesi beklenen Muslera'nın lisansı 6 aylığına dondurulacak. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Tarhana çorbası
- Biftek kızartma
- Pirinç pilavı
- Sütlaç
Günün videosu: İstanbul'da bir turistin araçta kalan cep telefonuyla kaçan taksici olay yerine yakın polisler tarafından saniyeler içinde yakalandı.
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