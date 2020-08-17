Akşam Postası | 17 Ağustos 2020
Akşam Postası ile günün öne çıkan tüm haberlerini birkaç dakika içerisinde öğrenebilirsin. Çünkü işimiz bu! İşte günün özeti niteliğindeki Akşam Postası.
17 Ağustos 2020, Pazartesi 17:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- İşte 17 Ağustos depreminde, helikopterle çekilen tüyler ürperten görüntü. Devamını oku...
- İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendi! MSB'den açıklama. Devamını oku...
- Bodrum'da pes dedirten olay! Oteller denizin dibine duvar örmüş. Devamını oku...
- Salda Gölü'nden kil alanlara para cezası kesiliyor.Devamını oku...
- Yargıtay'dan, işverenin oyununu bozan yıllık izin kararı.Devamını oku...
- Soylu'dan İstanbul depremi uyarısı: Ne olursunuz bunu yapmayın.Devamını oku...
- Erdoğan Ayder Yaylası'nda: Kimse kusura bakmasın, kaçaklar yıkılacak.Devamını oku...
Dünya
- Sosyal medya Vuhan'daki dev havuz partisini konuşuyor. Devamını oku...
- Kanada'da sağlıkçıların itirazına rağmen açılan striptiz kulübünde 550 erkeğe corona bulaştı. Devamını oku...
- Kardeşi ölen Trump, golf programına ara vermedi.Devamını oku...
- Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal sözlerine tepki yağıyor. - Devamını oku...
- Kadınların breakdans arenasındaki yükselişinin konu alındığı ‘Rise of the B-Girls’ isimli dans belgeseli Redbull'ın resmi internet sitesinde yayınlandı.. - Devamını oku...
- Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, kız kardeşinin corona virüse yakalandığını duyurdu. Stone, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı" yazdı.. - Devamını oku...
- Mısır'da uygunsuz videoları nedeniyle bazı TikTok kullanıcılarını hapse attılar. - Devamını oku...
Magazin
- Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polislerin bastığı öne sürüldü. Devamını oku...
- Oyuncu Seda Bakan ile müzisyen Ali Erel'in kızları Leyla 1 yaşına bastı. Kızının doğum gününü aile arasında düzenledikleri bir organizasyonla kutlayan Bakan, fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Devamını oku...
- Simge Sağın'ın 350 bin TL'lik lüks karavan aldı. Devamını oku...
Spor
- Beşiktaş, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bernard, kulüp binasına gelerek resmi sözleşmeye imzayı attı. - Devamını oku...
- Barcelona, Quique Setien faciasının ardından yeni hocasını buldu. Katalan devi Ronald Koeman ile anlaştı. Hollandalı teknik adam şu anda Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırıyor. - Devamını oku...
- Somasporlu futbolcu Melih Vardar trafi kazası sonucu hayatını kaybetti - Devamını oku...
- Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu - Devamını oku...
- Mustafa Cengiz, Feghouli'nin FIFA'ya başvurduğu iddiasını yalanladı - Devamını oku...
- Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mame Thiam, dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir araya gelmişti. Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından Mame Thiam'ın Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Domates çorbası
- Tavuk sote
- Sebzeli pilavı
- Saray lokumu
Günün videosu: Yılmaz Morgül, konser vermek için gittiği Amasya’da yeni evlenen bir çifte beklenmedik sürpriz yaptı. Amasya’da gelin arabasının önünü kesen Morgül, damat ile birlikte oynadı. O anlar kameralara yansıdı.
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