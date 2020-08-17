Akşam Postası | 17 Ağustos 2020

Gündem

Dünya

Sosyal medya Vuhan'daki dev havuz partisini konuşuyor. Devamını oku...

Kanada'da sağlıkçıların itirazına rağmen açılan striptiz kulübünde 550 erkeğe corona bulaştı. Devamını oku...

Kardeşi ölen Trump, golf programına ara vermedi. Devamını oku...

Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal sözlerine tepki yağıyor. - Devamını oku...

Kadınların breakdans arenasındaki yükselişinin konu alındığı ‘Rise of the B-Girls’ isimli dans belgeseli Redbull'ın resmi internet sitesinde yayınlandı.. - Devamını oku...

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, kız kardeşinin corona virüse yakalandığını duyurdu. Stone, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı" yazdı.. - Devamını oku...

Mısır'da uygunsuz videoları nedeniyle bazı TikTok kullanıcılarını hapse attılar. - Devamını oku...

Magazin

Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polislerin bastığı öne sürüldü. Devamını oku...

Oyuncu Seda Bakan ile müzisyen Ali Erel'in kızları Leyla 1 yaşına bastı. Kızının doğum gününü aile arasında düzenledikleri bir organizasyonla kutlayan Bakan, fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Devamını oku...

Simge Sağın'ın 350 bin TL'lik lüks karavan aldı. Devamını oku...

Spor

Beşiktaş, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bernard, kulüp binasına gelerek resmi sözleşmeye imzayı attı. - Devamını oku...

Barcelona, Quique Setien faciasının ardından yeni hocasını buldu. Katalan devi Ronald Koeman ile anlaştı. Hollandalı teknik adam şu anda Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırıyor. - Devamını oku...

Somasporlu futbolcu Melih Vardar trafi kazası sonucu hayatını kaybetti - Devamını oku...

Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu - Devamını oku...

Mustafa Cengiz, Feghouli'nin FIFA'ya başvurduğu iddiasını yalanladı - Devamını oku...

Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mame Thiam, dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir araya gelmişti. Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından Mame Thiam'ın Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü! ı

Domates çorbası

Tavuk sote

Sebzeli pilavı

Saray lokumu

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Yılmaz Morgül, konser vermek için gittiği Amasya’da yeni evlenen bir çifte beklenmedik sürpriz yaptı. Amasya’da gelin arabasının önünü kesen Morgül, damat ile birlikte oynadı. O anlar kameralara yansıdı.

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