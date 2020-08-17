Türkiye Akşam Postası | 17 Ağustos 2020

Akşam Postası | 17 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 17 Ağustos 2020

Akşam Postası ile günün öne çıkan tüm haberlerini birkaç dakika içerisinde öğrenebilirsin. Çünkü işimiz bu! İşte günün özeti niteliğindeki Akşam Postası.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 17:56 Son Güncelleme:
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Magazin

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı

  • Domates çorbası
  • Tavuk sote
  • Sebzeli pilavı 
  • Saray lokumu

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Yılmaz Morgül, konser vermek için gittiği Amasya’da yeni evlenen bir çifte beklenmedik sürpriz yaptı. Amasya’da gelin arabasının önünü kesen Morgül, damat ile birlikte oynadı. O anlar kameralara yansıdı.



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