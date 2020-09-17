Akşam Postası | 17 Eylül 2020
Posta ile Akşam Postası'na hoş geldin. Günün özeti niteliğinde tek tek özenle hazırladığımız haberlerle seni gündemden haberdar etmek istiyoruz. "Bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?" sorusunun cevabını burada bulabilirsin. İşte Akşam Postası...
17 Eylül 2020, Perşembe 17:52 Son Güncelleme:
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Gündem
Türkiye'deki ilk corona virüs aşısı hakkında açıklama. -Devamını oku...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haydutluğa boyun eğmeyeceğimiz anlaşıldı. -Devamını oku...
Muhittin Böcek'in corona virüs test sonucu çıktı. -Devamını oku...
Cami hoparlöründen müzik yayını olayında yeni gelişme. -Devamını oku...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmet yarışı bitmez. -Devamını oku...
Taha Akyol'u dolandıran şüpheliler yakalandı. -Devamını oku...
Dünya
Düğünde tedbirlere uyulmadı, 7 kişi hayatını kaybetti. -Devamını oku...
Kolombiya'da halk İspanyol subayın heykelini yıktı. -Devamını oku...
Fransız donanması göçmenleri İngiliz sularına itti. -Devamını oku...
Magazin
Kanye West çıldırdı: Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı. -Devamını oku...
Halil Sezai'nin kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı. -Devamını oku...
Fenomen gelin Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz boşandı. -Devamını oku...
Spor
Sturridge tekrar Süper Lig'de ter dökebilir. -Devamını oku...
Eğlence
Kravattan kol düğmesine: Erkek modasında 6 dönüm noktası -Devamını oku...
7 püf noktasıyla 4 adımda mükemmel eyeliner çekmek-Devamını oku...
Zayıflamak için spordan alacağınız verimi maksimuma çıkaracak 11 tüyo-Devamını oku...
Aralarında en az 10 yaş fark bulunan 10 ünlü çift-Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Tarhana çorbası
- Sebzeli güveç
- Kıymalı makarna
- Sütlaç
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
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