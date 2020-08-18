Akşam Postası | 18 Ağustos 2020
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18 Ağustos 2020, Salı 18:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Yarın ülke genelinde corona virüs denetimi yapılacak. Devamını oku...
- Corona virüste artış nedeniyle 20 kentte yasaklar geri geldi. Devamını oku...
- Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var. Devamını oku...
- Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı. Devamını oku...
- Özel okullarda "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Devamını oku...
- Karantinada olması gereken esnaf çiğ köfte satışı yaparken yakalandı. Devamını oku...
- Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş. Devamını oku...
- Annesini korurken babasını öldürmüştü! Hakim ilk celsede olayı bitirdi. Devamını oku...
Dünya
- Mali'de darbe iddiası! Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu. Devamını oku...
- 'Korku tatbikatı'nı dünyaya duyuranları hedef aldılar. Devamını oku...
- Lübnan'da Başbakan Refik Hariri suikastının dava sonucu açıklandı. Devamını oku...
- Kim Jong-un'dan korkunç 'köpek' talimatı. Devamını oku...
Magazin
- Oyuncu Miray Daner ile meslektaşı Kubilay Aka, son olarak Aka’nın Daner’i aldatması iddiasıyla ilişkilerini sonlandırmıştı. Güzel oyuncunun, evlilik şartıyla Aka’ya son bir şans verdiği iddia edildi. Devamını oku...
- Survivor 2020'de yarışan ve önemli bir fan kitlesi edinen Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'nın sarmaş dolaş dans etmesi, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirtti. Devamını oku...
- Romanyalı pop star Tavy Pistiu, hemzemin geçitte eşinin kullandığı araca bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Eşinin de ağır yaralandığı kaza sırasında Pustiu'nun cep telefonu, korkunç olayı saniye saniye kaydetti. Devamını oku...
Spor
- Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı girdi. Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı da kadrosuna katan Fenerbahçe, bu sabah resmi sözleşmeyi imzaladı. - Devamını oku...
- Trabzonspor'la sözleşmesi biten Jose Sosa, Fenerbahçe'yle görüşüyor. Trabzonspor'un teklifini kabul etmeyen Sosa'nın Fenerbahçe'den gelen 2 yıllık yüksek ücretli teklifi kabul etmesi bekleniyor. - Devamını oku...
- Beşiktaş Futbol Kulübü, Vodafone Park'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katıldığı programda yeni sezon formalarını tanıttı. - Devamını oku...
- Tunay Torun, Başakşehir'e transfer olmasının yanlış bir karar olduğunu düşündüğünü açıkladı. - Devamını oku...
- Manchester City'den ayrılan David Silva Real Sociedad'a transfer oldu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Yayla çorbası
- Kuru fasulye
- Pirinç pilavı
- Hindistan cevizli kurabiye
Günün videosu: Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı.
Günün anketi:
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