Akşam Postası | 18 Ağustos 2020

Oyuncu Miray Daner ile meslektaşı Kubilay Aka, son olarak Aka’nın Daner’i aldatması iddiasıyla ilişkilerini sonlandırmıştı. Güzel oyuncunun, evlilik şartıyla Aka’ya son bir şans verdiği iddia edildi.

Survivor 2020'de yarışan ve önemli bir fan kitlesi edinen Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'nın sarmaş dolaş dans etmesi, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirtti.