Akşam Postası | 18 Eylül 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte sana olup biteni özetleyeceğimiz Akşam Postası. Bakalım bugün neler oldu?
18 Eylül 2020, Cuma 18:00 Son Güncelleme:
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Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. -Devamını oku...
Fahrettin Koca: Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. -Devamını oku...
Ehliyet ve kimlikler tek kartta birleşiyor. -Devamını oku...
Türkiye'de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu. -Devamını oku...
3 il için sağanak yağış uyarısı. -Devamını oku...
Pencereden düşerek hayatını kaybeden turist olayında yeni gelişme. -Devamını oku...
Uzman isim Ankara'da çıkan kum fırtınasının sebebini açıkladı. -Devamını oku...
Malatya, 4.5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. -Devamını oku...
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı. -Devamını oku...
Dünya
ABD'de okulların açılışı tekrar ertelendi. -Devamını oku...
Eğlence
Sonbaharın deseni: Ekose nasıl giyilir?-Devamını oku...
Pizza yemenin kilo aldırmayan 10 yolu-Devamını oku...
İlk buluşma kıyafetiniz ona ne mesaj veriyor?-Devamını oku...
Magazin
İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. - Devamını oku...
Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması: Durumu gayet iyi. - Devamını oku...
Gelecek ay bebeğini kucağına alacak olan Sinem Kobal, ilk kez hamilelik pozlarını paylaştı. Kobal'ın fotoğrafları, 1 saatte on binlerce beğeni aldı. - Devamını oku...
BBG Melih, yarışmadan kazandığı parayla komşusunun kalp ameliyatını yaptırmış. - Devamını oku...
Spor
Antalyaspor'da çok sayıda sporcuda corona virüs çıktı. -Devamını oku...
Gençlerbirliği'nde Whatsapp üzerinden yetki izni ile görevden alma. -Devamını oku...
Fatih Terim: İyi ki hayatımda Galatasaray var. -Devamını oku...
Eğlence
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- soğan çorbası
- Kuru dolma
- Pirinç pilavı
- Muzlu magnolia
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
Mangalda et çevirme derdine son veren yeni nesil barbekü