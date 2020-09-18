Akşam Postası | 18 Eylül 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. -Devamını oku...

Fahrettin Koca: Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. -Devamını oku...

Ehliyet ve kimlikler tek kartta birleşiyor. -Devamını oku...

Türkiye'de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu. -Devamını oku...

3 il için sağanak yağış uyarısı. -Devamını oku...

Pencereden düşerek hayatını kaybeden turist olayında yeni gelişme. -Devamını oku...

Uzman isim Ankara'da çıkan kum fırtınasının sebebini açıkladı. -Devamını oku...

Malatya, 4.5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. -Devamını oku...

Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı. -Devamını oku...

Dünya

ABD'de okulların açılışı tekrar ertelendi. -Devamını oku...

Eğlence

Sonbaharın deseni: Ekose nasıl giyilir?-Devamını oku...

Pizza yemenin kilo aldırmayan 10 yolu-Devamını oku...

İlk buluşma kıyafetiniz ona ne mesaj veriyor?-Devamını oku...

Magazin

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. - Devamını oku...

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması: Durumu gayet iyi. - Devamını oku...

Gelecek ay bebeğini kucağına alacak olan Sinem Kobal, ilk kez hamilelik pozlarını paylaştı. Kobal'ın fotoğrafları, 1 saatte on binlerce beğeni aldı. - Devamını oku...

BBG Melih, yarışmadan kazandığı parayla komşusunun kalp ameliyatını yaptırmış. - Devamını oku...





Spor

Antalyaspor'da çok sayıda sporcuda corona virüs çıktı. -Devamını oku...

Gençlerbirliği'nde Whatsapp üzerinden yetki izni ile görevden alma. -Devamını oku...

Fatih Terim: İyi ki hayatımda Galatasaray var. -Devamını oku...

Eğlence

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

soğan çorbası

Kuru dolma

Pirinç pilavı

Muzlu magnolia

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

Mangalda et çevirme derdine son veren yeni nesil barbekü





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