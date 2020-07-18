Türkiye Akşam Postası | 18 Temmuz 2020

Akşam Postası | 18 Temmuz 2020

Türkiye

Akşam Postası | 18 Temmuz 2020

Akşam Postası ile günün tüm önemli haberlerine ulaşmak sadece 5 dakika. İşte günün özeti niteliğindeki Akşam Postası.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 15:34 Son Güncelleme:
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Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı nedeniyle başı adeta dertte. Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medyada yayınlayan Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından savcılığa ihbar edilmişti. Belgede sahtecilik yapmaktan hakkında soruşturma açılan Ece Erken, bu kez de CİMER'e şikayet edildi. - Devamını oku...

National Geographic’in ‘Kaçakçıların Peşinde’ adlı belgeselinin bir kesitte, şarkıcı Işın Karaca ve boşandığı eşi Tuğrul Odabaş ekranlara yansıdı. - Devamını oku...

Seyfi Dursunoğlu mirasını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışladı. - Devamını oku...

Duygu Özaslan ve basketbolcu Can Maxim Mutaf birlikte görüntülenince aşk dedikoduları gündeme düştü. Özaslan'ın yatakta çekildiği fotoğrafta, arkasında duran pembe sweat detayı dikkat çekti. O pembe sweat'in, basketbolcu Can Maxim Mutaf'a ait olduğu iddia edildi. - Devamını oku...

Oyuncu Murat Cemcir, önceki gece Cihangir'deydi. Basın mensuplarına görüntü vermemek için uğraştı. Bu sırada şoförü gaza basınca bir çiçekçiye çarptı. - Devamını oku...


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