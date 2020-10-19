Akşam Postası - 19 Ekim 2020
12.5 yıl hapis alan Kadir Şeker davasında yeni bir gelişme yaşandı. Hitler'in gönderdiği ve kaybolan denizaltı Sakarya'da bulundu. Altın ve gümüş için heyecanlandıran bir tahmin yapıldı. Hepsi ve daha fazlasını Akşam Postası'nda okuyabilirsin. Akşam Postası her şeyi senin için özetliyor.
19 Ekim 2020, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Gündem
- HSK, FETÖ ile bağlantılı hakim ve savcılar için karar verdi. Devamını oku...
- Altın ve gümüş için heyecanlandıran tahmin! Yatırım yapan zengin olabilir. Devamını oku...
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- Bakanlık corona virüs karantinasındaki kişi sayısını açıkladı. Devamını oku...
- 12.5 yıl hapis alan Kadir Şeker davasında yeni gelişme. Devamını oku...
- Hitler'in gönderdiği ve kaybolan denizaltı Sakarya'da bulundu. Devamını oku...
- Saplantılı aşığı tarafından öldürülen Hazal'ın tek hayali vardı. Devamını oku...
Dünya
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- Ermenistan, ikinci ateşkesi de ihlal ederek sivilleri vurdu. Devamını oku...
- Trump'mı Biden mi? ABD'deki Türkler ikiye bölündü. Devamını oku...
- Avrupa'da kısıtlamalar başladı ama uçuş yasağı var mı? Devamını oku...
- Trump'ın bu hareketi olay oldu. Devamını oku...
Magazin
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- Sinan Özen: Yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi. Devamını oku...
- Sperm çaldığı iddia edilen Burçe Gürsel: Her şey isteyerek oldu.Devamını oku...
- Seda Sayan: Yüzüm nasıl olmuş? Devamını oku...
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- Adele'in babası komşudan şikayetçi oldu: Kızımın şarkılarını söyleme.Devamını oku...
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