Türkiye Akşam Postası - 19 Ekim 2020

Akşam Postası - 19 Ekim 2020

Türkiye

Akşam Postası - 19 Ekim 2020

12.5 yıl hapis alan Kadir Şeker davasında yeni bir gelişme yaşandı. Hitler'in gönderdiği ve kaybolan denizaltı Sakarya'da bulundu. Altın ve gümüş için heyecanlandıran bir tahmin yapıldı. Hepsi ve daha fazlasını Akşam Postası'nda okuyabilirsin. Akşam Postası her şeyi senin için özetliyor.

19 Ekim 2020, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gündem

  • HSK, FETÖ ile bağlantılı hakim ve savcılar için karar verdi. Devamını oku...
  • Altın ve gümüş için heyecanlandıran tahmin! Yatırım yapan zengin olabilir. Devamını oku...
  • İşten çıkarıldıktan sonra yeni işe girenlerin işsizlik primini devlet ödeyecek. Devamını oku...
  • Coronadan kaçanların yerleştiği kentte arazif fiyatları dörde katlandı. Devamını oku...
  • Taksim sapığı film gibi operasyonla yakalanmıştı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı. Devamını oku...
  • Bakanlık corona virüs karantinasındaki kişi sayısını açıkladı. Devamını oku...
  • 12.5 yıl hapis alan Kadir Şeker davasında yeni gelişme. Devamını oku...
  • Hitler'in gönderdiği ve kaybolan denizaltı Sakarya'da bulundu. Devamını oku...
  • Saplantılı aşığı tarafından öldürülen Hazal'ın tek hayali vardı. Devamını oku...

Dünya

Magazin

Günün videosu

2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı.

Günün önemli manşetleri için tıkla


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
171 milyon Euro yatırımla geldi
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bahçeli’nin “Devlet”i
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Coronadan kaçanların yerleştiği kentte arazif fiyatları dörde katlandı