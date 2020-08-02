Akşam Postası | 2 Ağustos 2020
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02 Ağustos 2020, Pazar 17:48 Son Güncelleme:
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Gündem
- Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor! MSB'den fotoğraflı gözdağı. Devamını oku...
- Corona virüs kurallarına uymayan kentte 2 düğün iptal edildi. Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi. Devamını oku...
- Bakan Koca'dan kritik uyarı: Birinci dalga sahillere indi. Devamını oku...
- Çeşme'de yoğunluk nedeniyle kulaç atılacak yer kalmadı. Devamını oku...
- Yeni parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama.Devamını oku...
- Pınar Gültekin'in katili "Mini etek giydi" diyerek tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor.Devamını oku...
- Sinop’ta 3 bin yıllık gizemli bir tünel bulundu.Devamını oku...
Dünya
- İran'dan ABD'nin Ayasofya açıklamasına tepki: Başka bir emri var mı? Devamını oku...
- NASA'nın paylaşımını duyan soluğu Salda Gölü'nde aldı. Devamını oku...
- Almanya'nın başkenti Berlin'in banliyösünde bir tilkinin etraftaki 100'den fazla terlik ve ayakkabıyı çalıp, bir yerde topladığı anlaşıldı. Bir mahalle sakininin suçüstü yakaladığı tilkinin fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. - Devamını oku...
- Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ye hesabından yanlış bilgi içerikli video paylaştığı gerekçesiyle 12 saatlik sınırlama getirdi. - Devamını oku...
- SpaceX’e ait Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya’ya dönüyor. - Devamını oku...
- Apple, Suudi petrol şirketi Aramco'nun geçen aralıkta 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesi ile kaybettiği 'dünyanın en değerli şirketi’ unvanını, hisselerinin bugünkü borsa işlemlerinde yüzde 6,84 değerlenmesiyle geri kazandı. - Devamını oku...
- ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezle sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi. TikTok'un ABD'deki CEO'su Vanessa Pappas ise Donald Trump'ın tehditlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. - Devamını oku...
Magazin
- Gupse Özay'ın hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetini geçtiğimiz gün öğrendiği iddia edildi. Devamını oku...
- Dokuz çocuk babası türkücü İzzet Yıldızhan çocuklarına para vermek vermek yerine altın taktı. Devamını oku...
Spor
- Trabzonspor, Eddie Newton'un teknik direktörlük görevine getirildiğini KAP'a bildirdi. - Devamını oku...
- TFF, Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınacağı iddialarını yalanladı. - Devamını oku...
- Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahili'nde futbol federasyonu başkanlığı için aday oldu. Drogba, ülke futbolunun geriye gittiğini ve ekibiyle berabere bunun önüne geçmek istediğini söyledi. - Devamını oku...
- Avustralyalı efsane futbolcu Harry Kewell, teknik direktörlük kariyerine alt liglerde devam ediyor. Son olarak İngiltere 3. Lig takımı Notts County'yi çalıştıran Kewell, şimdi de 4. Lig takımı Oldham Athletic'le anlaştı. - Devamını oku...
- Trabzonspor, eski oyuncusu Juraj Kucka için Milan'a dava açıyor. Kucka transferinde Milan ile hazırlık maçı düzenlenmesi için anlaşan Trabzonspor, İtalyan ekibinin bu anlaşmadan cayması nedeniyle dava açma yoluna gidiyor. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Un çorbası
- Acem köftesi
- Fırında sebze kızartması
- Şambali tatlısı
Günün videosu: Dokuz çocuk babası türkücü İzzet Yıldızhan çocuklarına para vermek vermek yerine altın taktı.
Günün anketi:
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