Akşam Postası | 2 Ağustos 2020

Sinop’ta 3 bin yıllık gizemli bir tünel bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.

Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor! MSB'den fotoğraflı gözdağı.

İran'dan ABD'nin Ayasofya açıklamasına tepki: Başka bir emri var mı? Devamını oku...

NASA'nın paylaşımını duyan soluğu Salda Gölü'nde aldı. Devamını oku...

Almanya'nın başkenti Berlin'in banliyösünde bir tilkinin etraftaki 100'den fazla terlik ve ayakkabıyı çalıp, bir yerde topladığı anlaşıldı. Bir mahalle sakininin suçüstü yakaladığı tilkinin fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. - Devamını oku...

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ye hesabından yanlış bilgi içerikli video paylaştığı gerekçesiyle 12 saatlik sınırlama getirdi. - Devamını oku...

SpaceX’e ait Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya’ya dönüyor. - Devamını oku...

Apple, Suudi petrol şirketi Aramco'nun geçen aralıkta 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesi ile kaybettiği 'dünyanın en değerli şirketi’ unvanını, hisselerinin bugünkü borsa işlemlerinde yüzde 6,84 değerlenmesiyle geri kazandı. - Devamını oku...