Akşam Postası | 20 Kasım 2020

Gündem

Dünya

Pfizer/BioNTech aşısı için ödenecek fiyat belli oldu. -Devamını oku...

Avustralya'da meteorun düşme anı araştırma gemisi kamerasına takıldı. -Devamını oku....

Magazin

90'lı yılların sivri dilli TV fenomeni Levent Oran, kalp krizi geçirdi. - Devamını oku...

Öykü Serter'in 'yasak aşk' itirafıyla olay yarattı. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Serter, "Çok aşık oldum, çok yıpratıcı bir süreçti" dedi. - Devamını oku...

Ünlü model Adriana Lima ile bir süre yaşadığı aşk ile konuşulan, konuşmacı-yazar Metin Hara, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifade verdi. Kendini "enerji uzmanı, tamamlayıcı tıp uzmanı olarak tanıttığı" iddiasını reddeden Metin Hara, "14 yıldır bu işi yapıyorum, magazinsel haberler çıktıktan sonra ilginç bir şekilde kendimi burada buldum" dedi. - Devamını oku...

Ezgi Eyüboğlu, 127 bin TL tazminat ödeyecek. - Devamını oku...

Usta oyuncu Şener Şen, corona virüs nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Şen, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nden dün taburcu oldu. - Devamını oku...

Spor

Kasımpaşa'da büyük sıkıntı. Futbol takımındaki 7 oyuncusunun corona virüse yakalandığını açıklayan Kasımpaşa, milli aradan sonra Konyaspor deplasmanına gidecek. - Devamını oku...

Türkiye Basketbol Federasyonu, tecrübeli başantrenör Ufuk Sarıca'nın görevine son verildiğini duyurdu. Ufuk Sarıca'nın yerine göreve gelen isim ise TOFAŞ' ile yolları ayrılan Orhun Ene oldu. - Devamını oku...

Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı, Trabzonspor'la anlaştıktan 1 gün sonra ihtarname çekti ve 19 milyon lira talep etti. Onunla abi-kardeş gibi helalleşmemiz lazım. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Tarhana çorbası

Kapuska

Çoban salata

Un kurabiyesi

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Günün videosu

Kağıthane’de motosikletli bir maganda geri manevra yaptığı esnada kendisine çarpan kapalı kasa minibüs sürücüsüyle birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası hızını alamayan şahıs, minibüsün arkasından defalarca ateş açtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Kağıthane polisi tarafından yakalanan suç makinesi şahsın emniyette 24 adet kaydı olduğu öğrenildi.

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